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Spor

João Figueiredo'dan inanılmaz bir gol! Başakşehir'de tarihi anlar

Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı João Figueiredo, Alanyaspor karşısında attığı harika golle takımına eşitliği getirdi. Sambacı yıldız, skor 2-1 iken orta sahadan yaptığı vuruş sonrası Ertuğrul Taşkıran'ı mağlup etti. İşte o gol...

18 Ağustos 2024 Pazar 20:47 - Güncelleme:
João Figueiredo'dan inanılmaz bir gol! Başakşehir'de tarihi anlar
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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne olurken iki takım da attığı gollerle karşılaşmayı kazanmaya ortak olduğunu gösterdi.

Mücadelenin 17'inci dakikasında Piatek ile öne geçen Başakşehir'e 26'da Cordova cevap verdi. Jure Balkovec, ilk yarı sona ererken penaltıyla skoru konuk takım adına galibiyete taşıdı.

2-1 devam eden maçta dakikalar 53'ü gösterdiğinde Joao Figueiredo muhteşem bir golle adından söz ettirdi. Brezilyalı futbolcu, Ertuğrul Taşkıran'ı önde gördükten sonra orta sahadan yaptığı vuruşla beraberliği getirdi.

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