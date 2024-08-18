Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne olurken iki takım da attığı gollerle karşılaşmayı kazanmaya ortak olduğunu gösterdi.

Mücadelenin 17'inci dakikasında Piatek ile öne geçen Başakşehir'e 26'da Cordova cevap verdi. Jure Balkovec, ilk yarı sona ererken penaltıyla skoru konuk takım adına galibiyete taşıdı.

2-1 devam eden maçta dakikalar 53'ü gösterdiğinde Joao Figueiredo muhteşem bir golle adından söz ettirdi. Brezilyalı futbolcu, Ertuğrul Taşkıran'ı önde gördükten sonra orta sahadan yaptığı vuruşla beraberliği getirdi.