Joao Mario: Defansif olarak daha iyi olmalıyız

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 4-1'in rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından karşılaşmada üçüncü golü kaydeden Joao Mario, açıklamalarda bulundu.

"DAHA AZ GOL YEMELİYİZ"

Defansif olarak daha iyi olmalarını belirten deneyimli futbolcu, "İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Ligde de kazanmak istiyorsak defansif olarak öncelikle daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz." sözlerini sarf etti.

Son olarak Portekizli oyuncu, "Eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var. İstikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum." ifadelerini kullandı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, St. Patrick's karşısında ağları sarsarak bu sezon çıktığı 4 müsabakada 3. golünü attı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Joao Mario, karşılaşmanın 79. dakikasında takımın 3. golünü kaydederek galibiyetin mimarlarından oldu. Mario, bu golle 4. maçında 3. golünü kaydetti.

Joao Mario, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanan Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile deplasmanda oynanan maçlarda 1'er gol sevinci yaşadı.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki orta saha, 63. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.