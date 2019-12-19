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Spor

Joao Paulo'nun menajerinden Beşiktaş itirafı

Botafogo'da forma giyen Joao Paulo'nun menajeri, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

19.12.2019  10:32 - Güncelleme: 19.12.2019  10:32
Devre arası transfer döneminde orta sahaya transfer yapmayı düşünen Beşiktaş için Brezilya'dan bir açıklama geldi.
 
Brezilya basını, Serie A'nın sona ermesinin ardından Botafogo'da forma giyen Joao Paulo'ya yurtdışından transfer teklifleri gelirken bunlardan birinin de Beşiktaş olduğunu yazdı. MLS'ten de Seattle Sounders ve Atlanta United tarafından da takip edilen 28 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ın diğer takımlara göre daha önce davrandığı iddia edildi.
 
Paulo'nun menajeri Manica Beşiktaş'ın transfer teklifiyle ilgili olarak; 'Beşiktaş ile görüşmelerimiz sürüyor. Resmi teklifin gelmesini bekliyoruz. Rakamları konuştuk. Amerika'dan da Joao Paulo'yu izlemeyen geldiler ancak henüz resmi bir teklif yok' açıklamasında bulundu.
 
Geçtiğimiz sezon 40 resmi mücadelede forma giyen Joao Paulo, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. On numara, orta sahave ön libero bölgelerinde oynayan 28 yaşındaki futbolcunun transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro değeri var.
 
(Fanatik)
 

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