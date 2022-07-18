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Spor

Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joao Pedro'nun İstanbul'a geleceği iddia edildi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:54 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Cagliari'den Joao Pedro'ya resmi sözleşme imza atmak için artık sona yaklaştı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun salı günü İstanbul'a seyahat edeceği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile pazarlık için cumartesi İstanbul'a gelmişti.

Fenerbahçe ve Cagliari, bu transfer için 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.

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