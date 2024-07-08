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Spor

Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye erken dönüş!

Geçtiğimiz sezonu Brezilya ekibi Gremio'da kiralık olarak geçiren Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 22:18 - Güncelleme:
Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye erken dönüş!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, Fenerbahçe'ye dönüyor.

SÖZLEŞMESİ BİTMEDEN AYRILDI

Brezilya basınından Pais do Futebol'da yer alan habere göre; Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı.

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kampına katılacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Kiralık sözleşmesinin bitmesine 1 ay kalan Pedro, Gremio'da 45 maça çıktı, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de ise 28 maça çıktı ve 5 gol, 1 asist yaptı.

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