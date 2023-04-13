Joao Pedro hakkında karar verildi! Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro'nun performansından hiç memnun değil.

UZUN SÜRE TAKIMDAN AYRI KALDI

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, uzun süre takımdan ayrı kalmış ve 19 Mart'taki Alanya maçında sahalara dönmüştü.

YÖNETİM,SON KARARINI VERDİ

Ancak bu ayrılık Pedro'yu çok etkilemiş. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli forvet ile ilgili yönetim, son kararını verdi.

SEZON SONU YOLLAR AYRILACAK

4.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki santrfor ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

İTALYA'DAN 3 KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa'nun takip ettirdiği Pedro için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Bu konuda oyuncuya da bilgi verildiği ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi.

2 GOL 1 ASİST

Bu sezon toplamda 20 maçta görev yapan Joao Pedro, takıma 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.