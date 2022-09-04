Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu

Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçındaki ilk golünü atan Joao Pedro maçın ardından görüşlerini aktardı.

Brezilyalı yıldız, "Bu maçı kazanmak önemliydi. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Gol atmak için sabırsızlanıyordum taraftarın önünde, inanılmaz bir duyguydu. Benim attığım gol dışında takımın performansı çok iyiydi." dedi.

Taraftarın kendisine desteği için basın mensuplarından gelen soruya da cevap veren Pedro, "İlk geldiğimde söyledim, burada çok iyi şekilde karşılandım. Oynamadığım zamanlarda bile taraftarımız bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Yeni bir yere bu çok önemli. Oynamadığım periyotta çok çalıştım. Burası zor bir lig, kazanma baskısı var. Bugünkü performansımdan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.