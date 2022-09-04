İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,226
  • EURO
    18,1002
  • ALTIN
    1002.7
  • BIST100
    3345.77
Spor

Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de Joao Pedro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Eylül 2022 Pazar 00:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçındaki ilk golünü atan Joao Pedro maçın ardından görüşlerini aktardı.

Brezilyalı yıldız, "Bu maçı kazanmak önemliydi. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Gol atmak için sabırsızlanıyordum taraftarın önünde, inanılmaz bir duyguydu. Benim attığım gol dışında takımın performansı çok iyiydi." dedi.

Taraftarın kendisine desteği için basın mensuplarından gelen soruya da cevap veren Pedro, "İlk geldiğimde söyledim, burada çok iyi şekilde karşılandım. Oynamadığım zamanlarda bile taraftarımız bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Yeni bir yere bu çok önemli. Oynamadığım periyotta çok çalıştım. Burası zor bir lig, kazanma baskısı var. Bugünkü performansımdan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.