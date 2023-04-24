İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4029
  • EURO
    21,4407
  • ALTIN
    1240.59
  • BIST100
    5022.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joao Pedro: Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık
Spor

Joao Pedro: Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Joao Pedro açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2023 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
Joao Pedro: Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık
ABONE OL

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joao Pedro, 3-3 berabere kaldıkları İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Karşılaşmada takımının 3. golünü atan Pedro, maçın ardından şu ifadeleri kullandı;

"Bizim için önemliden de öteydi bu maçı kazanmak. Rakibin hatalarımızı bekleyeceğini biliyorduk, böyle de oldu. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık ama lig henüz bitmedi."

Fenerbahçe'nin başarılı forvet oyuncusu Joao Pedro sarı-lacivertli forma ile 23 resmi maçta 5 gol , 1 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı. Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde attığı golle 7.5 ay sonra gol atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.