Joao Pedro: Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joao Pedro, 3-3 berabere kaldıkları İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Karşılaşmada takımının 3. golünü atan Pedro, maçın ardından şu ifadeleri kullandı;

"Bizim için önemliden de öteydi bu maçı kazanmak. Rakibin hatalarımızı bekleyeceğini biliyorduk, böyle de oldu. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık ama lig henüz bitmedi."

Fenerbahçe'nin başarılı forvet oyuncusu Joao Pedro sarı-lacivertli forma ile 23 resmi maçta 5 gol , 1 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı. Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde attığı golle 7.5 ay sonra gol atmıştı.