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Spor

Joao Pedro: Önemli olan 3 puandı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yenen Fenerbahçe'de Joao Pedro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Ekim 2022 Perşembe 22:17 - Güncelleme:
Joao Pedro: Önemli olan 3 puandı
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Fenerbahçe'de Joao Pedro, AEK Larnaca galibiyeti sonrası görüşlerini aktardı.

Pedro, "Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla maç oynuyoruz, yoğun bir dönemden geçiyoruz. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz. Önemli olan 3 puandı." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmalarını da değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, "Bu maraton içerisinde önemli maçlara çıkacağız. Şu anda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bu şekilde devam etmek." diye konuştu.

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