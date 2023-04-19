Joao Pedro: Sonuna kadar savaşacağız

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren isim olan Joao Pedro, maçın ardından konuştu.

Pedro, "Kendi adıma mutluyum, zor bir dönemden geçtim. Takım adına daha da mutluyum. Karakterimizi gösterdik. Daha kolay olmasını isterdik ama en önemlisi 3 puanı almak." dedi.

Golcü futbolcu, "Taraftarlar bir futbolcuda beklediklerini göremediklerinde hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ama bu dönemler, biz futbolcular için çok daha zorlu geçiyor. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Galibiyetteki katkımdan mutluyum. İki kulvarda da mücadeleye devam ediyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Lig henüz bitmedi." sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Deneyimli futbolcu, son olarak, "Taraftarlar bir futbolcuda beklediklerini göremediklerinde hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ama bu dönemler, biz futbolcular için çok daha zorlu geçiyor. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Galibiyetteki katkımdan mutluyum. İki kulvarda da mücadeleye devam ediyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Lig henüz bitmedi." sözlerini sarf etti.