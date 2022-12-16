Joao Pedro, teklifi elinin tersiyle itti! Kazanılacak bir şampiyonluk var

Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verdiği arada oynadığı Rayo Vallecano maçında, Joao Pedro sakatlanmıştı.

Pedro için yapılan sakatlık açıklamasında Fenerbahçe, şu sözlere yer vermişti:

"Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"

TRANSFER TEKLİFİ GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Joao Pedro'ya transfer teklifi geldi.

Yıldız oyuncuya eski takımı Cagliari'den mesaj geldi.

İtalyan temsilcisi Joao Pedro'ya geri dönmesi yönünde telkinde bulundu.

30 yaşındaki golcü, eski kulübüne yaptığı açıklamada, "Daha Fenerbahçe'de yapacak çok işim ve kazanılacak bir şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.

Joao Pedro bu sezon toplamda 15 maçta 2 gol 1 asistle oynamıştı.