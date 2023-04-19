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Spor

Joao Pedro uzun bir aranın ardından yeniden golle buluştu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olduğu maçta son dakika attığı golle sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren Joao Pedro 7.5 ay sonra yeniden gol attı.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 22:56 - Güncelleme:
Joao Pedro uzun bir aranın ardından yeniden golle buluştu
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Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Joao Pedro, takımının gollerine imza atarken, Süper Lig'de 7,5 ay sonra fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. 46. dakikada Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya'nın gollerinde pay sahibi oldu.

31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu.

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