Joao Pedro'dan Fenerbahçe açıklaması

Pedro yaptığı açıklamada, "Sardunya'yı özlüyorum. Cagliari tarihinin bir parçası olmak, birkaç sezon boyunca birçok maç oynamak ve sonra uzaktan da olsa bu efsane kulübün taraftarı olmak çok güzel bir şey. Cagliari'den ayrılmak benim için çok zordu. Cagliari, benim hayatımın bir parçası. Bu konudaki sessizliğim, zor verilen ayrılık kararının bir yansımasıydı. Çünkü, kolay değildi." dedi.

"DÖNME FIRSATIM OLMADI"

Cagliari'ye dönme fırsatının olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Ne yazık ki yapmak zorunda olduğum bir transferdi. Söylenenleri, konuşulanları anlayışla kabul ediyorum ama o anda benim için belki de en iyisinin ne olduğunu da düşünmek zorundaydım. Uğruna birçok gece uykusuz kaldığım çok kişisel bir seçimdi. Kendim, ailem ve genel olarka hayatım için doğru seçimi yapmak zorundaydım. Cagliari'ye dönme fırsatı bu yaz karşıma çıkmadı." şeklinde konuştu.

"F.BAHÇE'DEN AYRILMAK İSTEMİYORDUM"

Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini söyleyen Pedro, "İtalya'ya geri dönme fırsatı ortaya çıkmadı. Birçok kişi bana yazdı çünkü Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalim vardı. Birkaç söylenti çıktı ama hiçbir İtalyan kulübü bana teklif yapmadı. Peki ya teklif olsaydı? Değerlendirebileceğim bir ihtimal olurdu. Ancak, İtalyan kulüpleri masada değildi. Prensip olarak Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyordum. Uzun uzun düşünülmüş bir seçim değild. O an geldi ve ben de Gremio'yu kabul ettim." açıklamasını yaptı.