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  • Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Dudak uçuklatan rakam
Spor

Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Dudak uçuklatan rakam

Joao Pedro için Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz yaklaşık 85 milyon TL karşılığında kadrosuna kattığı Joao Pedro, Süper Lig'de son 6 haftada da skora etki edemedi. İşte detaylar...

Star Gazetesi1 Kasım 2022 Salı 19:04 - Güncelleme:
Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Dudak uçuklatan rakam
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transferi için Galatasaray ile yarıştığı ve imzayı attırdığı Joao Pedro, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Joao Pedro, ligde son 6 karşılaşmada ne gol ne de asist yapabildi.

JOAO PEDRO, TRANSFER ÇALIMIYDI

Joao Pedro, geçtiğimiz yaz transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, Joao Pedro'yu Cagliari'den yaklaşık 4.7 milyon euro (85 milyon TL) bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de son 6 haftadaki karşılaşmalarında gol atamayan Joao Pedro, performansıyla beklentilerin altında kaldı ve taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu. Pedro, son maçlarda adeta sahada kayboldu.

JOAO PEDRO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Joao Pedro, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer alan 30 yaşındaki İtalyan golcü, toplam 677 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistle skora etki edebildi.

Star Gazetesi

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