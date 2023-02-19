Joao Pedro'dan sevindiren haber! Sahalara döndü...

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, uzun süren sakatlık sonrası dünkü Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü.

Oynanan müsabakada Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Pedro, 15 dakika süre aldı.

Bunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde uzun süre sakatlık yaşayan Luan Peres, 90 dakika sahada kaldı.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 15 karşılaşmada görev aldı.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu müsabakalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Yıldız futbolcu sezon başı Cagliari'den transfer edilmişti.