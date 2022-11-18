Joao Pedro'nun menajeri açıkladı! Ayrılık haberleri...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro beklentilerin altında kaldı.

30 yaşındaki oyuncu için sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray, Cagliari ile sıkı bir pazarlık yarışına girmiş ve kazanan sarı-lacivertliler olmuştu.

Pedro bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 15 karşılaşmada görev aldı.

Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bu performansla taraftarlar tarafından hayal kırıklığı olarak gösterilen Pedro'nun menajeri Marco Piccioli aspor.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEDRO'NUN MENAJERİ PICCIOLI'NIN SÖZLERİ:

Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içgörülerine sahip harika bir oyuncu.

Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon.

Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor.