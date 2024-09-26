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Spor

Joao Pedro'nun yeni adresi belli oldu!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

26 Eylül 2024 Perşembe 14:14 - Güncelleme:
Joao Pedro'nun yeni adresi belli oldu!
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, forvet Joao Pedro ile bir yıllık sözleşme imzaladığını ve sözleşmenin bir yıl daha uzatılması opsiyonunun bulunduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyor.

32 yaşındaki oyuncu, 28 maçta forma giydiği Türk devlerinden Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçti ve en son Brezilya kulübü Grêmio'da kiralık olarak oynadı; burada 45 kez sahaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Joao Pedro geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Gremio'da kiralık olarak forma giymişti.

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