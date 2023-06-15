Joao Pedro'ya Serie A'dan talip

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den yaklaşık 5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Joao Pedro için transfer iddiaları artıyor.

Sarı-lacivertli formayla yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen Pedro, gelecek sezon planlamasında düşünülmüyor.

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki golcü için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken, Joao Pedro için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

Calciomercato'nun haberine göre Serie A takımlarından Salernitana, Pedro'yu listesine aldı. Yeni sezonda hücum bölgesine tecrübeli bir oyuncu almak isteyen İtalyan ekibi, Cagliari'nin eski kaptanını radarına aldı.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sarı-lacivertli ekip ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.