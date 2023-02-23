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Spor

Joao Pedro'ya 2 sürpriz talip! Transferde karşı karşıya geldiler

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı. Brezilya ekibi Cruzeiro'nun Joao Pedro'yu gündemine aldığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

23 Şubat 2023 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Joao Pedro'ya 2 sürpriz talip! Transferde karşı karşıya geldiler
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Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'ya, Brezilya'dan bir talip çıktı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Cruzeiro sezon başlamadan önce kadrosuna bir hücum takviyesi yapmak istiyor.

Brezilya temsilcisinin, bu doğrultuda son olarak gündemine Joao Pedro'yu aldığı aktarıldı.

Pedro'nun Avrupa'da futbolunda en iyi döneminde olmamasına rağmen Cruzeiro'nun finansal durumu nedeniyle yapılacak görüşmelerin Brezilya ekibi için zor olabileceği kaydedildi.

Öte yandan golcü futbolcu ile ilgilenen bir diğer ekip de Internacional olarak gösterildi. İki Brezilya takımının, transfer için rekabet edebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 15 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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