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Joao Pereira kaptanlık için Sosa'nın ismini verdi

Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalması sonrasında kaptanlık pazubandını kimin devralacağı merak konusuydu.

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Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalması sonrasında kaptanlık pazubandını kimin devralacağı merak konusuydu.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Joao Pereira'nın adaylardan birisi olduğunu açıklamış ve Sosa'nın ismine yer vermemişti.

Önceki gün Arjantinli süperstarın kaptan olarak açıklanması sonrasında işin perde arkası ortaya çıktı. Bordo-Mavili yönetim, konu hakkında Pereira ile görüşürken, Portekizli yıldızın kaptanlık görevine Sosa'nın getirilmesini önerdiği öğrenildi.

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