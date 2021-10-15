Star.com.tr 15 Ekim 2021 Cuma 16:55 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 16:57

2017 yılından beri formasını giydiği Trabzonspor'a geçtiğimiz şubat ayında veda eden ve geçen sezonun ikinci yarısında Sporting Lizbon'a transfer olduktan sonra sezon sonunda futbolculuk kariyerine nokta koyan Joao Pereira, Portekiz kulübünün 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı.

"TRABZONSPOR'DAN AYRILINCA SPORTING BANA SAHİP ÇIKTI"

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; kariyerini Sporting Lizbon'la Portekiz Ligi şampiyonu olarak tamamladığı için mutlu olduğunu dile getiren Pereira, "Sporting'de 3 ayrı dönemde forma giydim ancak ne yazık ki sadece 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazanabildim. Bu kulübün bana sağladığı şeyleri asla unutamam; Portekiz Milli Takımı'na gitmek, benim için dünyanın en iyi ligi olan İspanya'da oynamak ve Trabzonspor'dan ayrıldığımda bana sahip çıkmaları... Sahalara geri döndüm ve elimden gelenin en iyisini verdim. Ancak Sporting ile sadece 1 lig şampiyonluğu kazanabilmek beni çok üzdü. Sporting için sadece iki kupa kazanmış olmak kariyerimin en büyük acılarından biri" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLA TRABZONSPOR'DA VEDA ETMEK İSTİYORDUM"

Trabzonspor'dan Sporting'e transferini de değerlendiren Portekizli eski futbolcu, "Futbola Sporting Lizbon'da veda etmek planlarım arasında değildi. 37 yaşıma girmek üzereyken beni transfer etmek isteyeceklerini hiç düşünmemiştim. Elbette bu durum hoşuma gitti ama mantıklı davranmam gerekiyordu. Futbolu Trabzonspor'da bitirmeyi hayal ediyordum." dedi.

"BİR GÜN İÇİNDE KOVULDUM"

Bordo mavili takımdan ayrıldığı dönemi üzülerek anımsayan Pereira, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

"Benim için hayat 180 derecelik bir dönüş yaptı ve bir gün içinde teknik direktör tarafından A takımdan kadro dışı bırakıldım, kaptanlıktan alındım ve kulüp binasından kovularak ve antrenmandan men edildim. Sözleşmeyi feshettim ve Portekiz'e dönmek istiyordum ancak Sporting'e transfer olacağımı düşünmekten çok uzaktım."

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

2020-2021 sezonunun ikinci yarısını Sporting Lizbon'da geçiren Joao Pereira, yeşil beyazlı takımın formasını 5 maçta giydikten sonra futbolculuk kariyerini noktaladı.