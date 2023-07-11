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Spor

Joaquin Fernandez: Buraya kupalar kazanmak için geldim

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Joaquin Fernandez, önemli açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2023 Salı 11:12 - Güncelleme:
Joaquin Fernandez: Buraya kupalar kazanmak için geldim
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Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Joaquin Fernandez, A Spor'a konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

27 yaşındaki İspanyol stoperin satır başları şöyle: "Trabzonspor'u yeniden şampiyonluk sıralamasına sokmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupaları'nda yer almak. Kontrat süresini değil, Trabzonspor ile yakalamak istediğim başarıları düşünüyorum." dedi.

"KUPA KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Nenad Bjelica'nın birebir iletişiminden etkilendiğini söyleyen Fernandez, "Buraya kupalar kazanmak için geldim. Transfer sürecinde hocamızın İspanyolcayı iyi konuşuyor olması işleri hızlandırdı. Bir teknik direktörün sizi planları arasına aldığını söylemesi güzel bir mesaj. Şehir olarak Trabzon, benim İspanya'da yaşadığım yere çok benziyor." sözleriyle cümlelerini noktaladı.

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