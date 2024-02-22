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Spor

Joe Hart, sahalara veda etmeye hazırlanıyor!

Celtic'in 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Joe Hart, sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

22 Şubat 2024 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Joe Hart, sahalara veda etmeye hazırlanıyor!
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İskoçya temsilcisi Celtic'in kalesini koruyan Joe Hart, sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

İngiliz kaleci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu sezonu başarılı bir şekilde bitirmek için elimden geleni yapacağım. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Manchester City ve Tottenham gibi İngiltere'nin önde gelen takımlarında forma giyen 36 yaşındaki Hart, İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez korudu.

Hart, İngiltere Premier Lig ve İskoçya Premiership'te de ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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