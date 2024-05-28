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Spor

Joe Worrall'dan Beşiktaş'a veda!

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı İngiliz stoper Joe Worrall, siyah-beyazlılardan ayrıldığını açıkladı.

28 Mayıs 2024 Salı 10:09 - Güncelleme:
Joe Worrall'dan Beşiktaş'a veda!
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Beşiktaş'a devre arasında katılan Joe Worrall'ın siyah-beyazlılarla macerası kısa sürdü.

İngiliz oyuncu Joe Worrall, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

İngiliz stoper Joe Worrall yaptığı paylaşımda, 'Teşekkürler Beşiktaş. Burada harika anılar biriktirdim.' ifadelerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a gelen Joe Worrall, toplam 9 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer alan 27 yaşındaki İngiliz stoper, 1 golle skora etki etti.

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