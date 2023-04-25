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Spor

Joel Embiid bir sonraki play-off turuna yetişebilir

Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Joel Embiid, play-off ilk turunda sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun bir sonraki turda forma giyme ihtimali bulunuyor.

25 Nisan 2023 Salı 14:10 - Güncelleme:
Joel Embiid bir sonraki play-off turuna yetişebilir
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Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in bir sonraki playoff serisinde sakatlığından dönmesinin beklendiği açıklandı.

Playoffların ilk turunda Brooklyn Nets'i süpüren 76ers ekibinin fazladan dinlenme şansı olmasının, ayak bileği burkulmasıyla kadro dışı olan Embiid'e yardımcı olabileceği düşünülüyor.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Kamerunlu yıldızın playoffların ikinci turunda parkelere dönebileceği umut ediliyor:

"Bir sonraki serilerinin 1. maçında oynayabileceğine iyimser bakılıyor... Embiid'in dizi burkulmuştu ve sanırım bunun yaklaşık 1 haftalık bir iyileşme süreci olacağına inanıyorlar."

Embiid, playoffların ilk turunda maç başına 36 dakikada 20.0 sayı, 11.3 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

  • joel embiid
  • Philadelphia 76ers

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