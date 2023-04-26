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Spor

Joel Embiid, dizinde korse ile oynayabilir

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, sakatlığı nedeni ile bir sonraki play-off turunda dizinde korse ile oynayabilir.

26 Nisan 2023 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
Joel Embiid, dizinde korse ile oynayabilir
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Philadelphia 76ers süperstari Joel Embiid'in diş yan bağ burkulması sebebiyle bir sonraki playoff serisinde sağ dizine korse takarak oynayabileceği bildirildi.

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, Embiid'in Sixers'in ikinci tur playoff serisinde geri dönmesi durumunda dizine korse takabileceğini bildirdi.

Sixers, ilk tur playoff serisinde Brooklyn Nets'e karşı 3-0 öne geçtikten sonra, Embiid dizinden sakatlandığı için 4. maçta kadro dışı kalmıştı.

Sakatlığın ciddiyeti belirsiz olsa da, Philadelphia'nın seride lider olduğu için temkinli bir yaklaşım izlediği düşünülmüştü.

Philly, dört maçta Nets'i eleyerek, Embiid'e ikinci tur başlamadan önce İyileşmesi için biraz daha zaman vermiş oldu.

  • Philadelphia 76ers
  • Joel Embiid

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