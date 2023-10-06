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Spor

Joel Embiid kararını verdi! ABD Milli Takımı'nı seçti

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nda oynamaya karar verdiğini duyurdu.

6 Ekim 2023 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Joel Embiid kararını verdi! ABD Milli Takımı'nı seçti
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Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'ye göre Joel Embiid, memleketi Kamerun ve vatandaşlığına sahip olduğu Fransa yerine ABD adına oynamayı seçmenin "zor bir karar" olduğunu söyledi.

16 yaşında Kamerun'dan ABD'ye taşındıktan sonra geçtiğimiz yıl ABD vatandaşı olan Embiid, yaşadığı yer ve oğlunun doğduğu ülke nedeniyle ABD'yi seçtiğini belirtti:

"Bu karardan dolayı ciddi anlamda gururlu ve heyecanlıyım. Kolay bir karar olmadı. Kamerun, Fransa ve ABD'ye evim diyebildiğim için çok şanslıyım. Ailemle konuştuktan sonra, kararımın ABD Takımı olması gerektiğini anladım. Ligdeki kardeşlerimle oynamak istiyorum. Buraya geldiğim günden beri inanılmaz olan hayranlarım için oynamayı arzuluyorum. Ama en önemlisi, ABD'de doğan oğlumu onurlandırmak istiyorum. Oğlumun, ilk olimpiyatlarımı onun için oynadığımı bilmesini isterim."

Gelecek yaz ABD Takımı'nda oynamayı taahhüt eden yıldızlardan bazıları arasında Phoenix Suns forveti Kevin Durant ve Golden State Warriors guardı Stephen Curry de yer alıyor. Miami Herald'dan Anthony Chiang'a göre Miami Heat pivotu Bam Adebayo'ya da 12 kişilik kadroda yer teklif edilmişti.

LeBron James ve Kawhi Leonard da dahil olmak üzere çeşitli yıldızlar bu haftanın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamakla ilgilendiklerini ifade etmişlerdi.

  • Philadelphia Inquirer
  • Joel Embiid

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