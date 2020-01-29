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  • Joel Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı attı
Spor

Joel Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 115-104 yenen Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti.

AA29.01.2020  11:13 - Güncelleme: 29.01.2020  11:13

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği karşılaşmada Golden State Warriors'ı 11 sayı farkla mağlup etti.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre takımından ayrı kalan Embiid, 9 maç sonra parkelere döndüğü karşılaşmada helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı giydi ve maçı 24 sayıyla tamamladı.

76ers'ta Furkan Korkmaz ise takımına 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.

- Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks'tan, Wizards'a 20 sayı fark

Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği maçta Washington Wizards'ı 151-131 mağlup etti.

Bucks'ta Khris Middleton 51 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Bledsoe 34 sayı 6 ribaunt ve 10 asist ile takımının en skorer oyuncuları olurken, Ersan İlyasova 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

Günün bir diğer maçında ise Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans'a 125-111 mağlup oldu.

Pelicans'ta Jrue Holiday 28 sayı ve 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayı, Kevin Porter Jr. 21 sayıyla en skorer oyuncular oldu. Milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik katkıda bulundu.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 115-104

Charlotte Hornets-New York Knicks: 97-92

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 111-125

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 130-114

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 104-96

Miami Heat-Boston Celtics: 101-109

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 151-131

Dallas Mavericks-Phoenix Suns:104-133

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