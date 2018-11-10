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Joel Embiid'den 42 sayı, 18 ribaunt, 4 asist, 4 blok!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden mücadelede konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 133-132 mağlup etti.

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NBA'e 7 maçla devam edildi. Günün en çekişmeli karşılaşmasında,  Charlotte Hornets'ı Wells Fargo Center'da ağırlayan Philadelphia 76ers, normal  süresi 119-119 sona eren mücadeleyi 133-132 kazandı.

Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Sixers'ta Joel Embiid 42 sayı, 18  ribaunt, 4 asist ve 4 blok, Ben Simmons 22 sayı, 13 asist, 8 ribaunt ve 3 blokla  takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Hornets'ta Kemba Walker  30 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla takımının en skoreri olurken, Michael  Kidd-Gilchrist ise 12 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Jokic'in performansı Nuggets'a yetmedi

Günün diğer çekişmeli mücadelesinde Brooklyn Nets, sezonun 6.  galibiyetini konuk olduğu Denver Nuggets'ı 112-110 mağlup ederek aldı.

Nets'te D'Angelo Russell 23 sayı ve 5 asist, Jarrett Allen 18 sayı ve  9 ribaunt, Caris LeVert ise 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 3. kez kaybeden Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı ve 21  ribauntla, Paul Millsap ise 11'er sayı ve ribauntla "double-double" yapsa da  takımına galibiyeti getiremedi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Washington Wizards: 117-108

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 133-132

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 109-124

Miami Heat-Indiana Pacers: 102-110

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 110-112

Utah Jazz-Boston Celtics: 123-115

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 121-110

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