Joel Embiid'den Doc Rivers'a övgü: Harika bir iş çıkardı

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, takımı playofflara veda etmiş olsa da koçu Doc Rivers'ın "harika bir iş çıkardığına" inandığını söyledi.

76ers'ın hayal kırıklığı yaratan bir başka playoff vedasının ardından Rivers'ın gönderileceği üzerine söylentiler çıkıyor olsa da, Embiid koçunun kendilerine liderlik etme yeteneklerine olan inancını hâlâ koruyor.

76ers, Doğu Konferansı yarı finalleri serisinde Boston Celtics'e karşı 7. maçta mağlup olduktan sonra, Embiid, Rivers'ın bu yıl takım için yaptıklarından övgüyle bahsetti:

"Koçuma gelince, bence harika bir iş çıkardı. Geldiğinden bu yana yıllar içinde giderek daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Geleceği ile ilgili kararları ben vermiyorum. Bence kalmasıyla ilgili bir sorun olmamalı.

Harika bir ilişkimiz var ve bir veya iki yıl önce yaşadığımız durumu nasıl ele aldığına bakarsak, takımı oldukça güzel bir şekilde ayakta tutmuştu. Hepimiz için harika bir liderdi. Kendisi insanları motive etme konusunda harika biri. Ama ligde olup bitenlere baktığınızda, bu işler zor işler. Bu kararları ben vermediğim için memnunum."

Son üç sezondur 76ers'ın başantrenörü olan Rivers, 154-82'lik bir normal sezon serisine sahip olsa da, playoffta beklentileri aşamamıştı.