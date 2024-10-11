İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2937
  • EURO
    37,5407
  • ALTIN
    2932.99
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Joel Matip futbolu bırakıyor

Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan 33 yaşındaki Joel Matip, futbolu bırakma kararı aldı.

11 Ekim 2024 Cuma 18:38 - Güncelleme:
Joel Matip futbolu bırakıyor
ABONE OL

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve takımdan ayrılan Joel Matip'ten sürpriz bir karar geldi.

FUTBOLA VEDA KARARI

Alman basınından Ruhr Nachrichten'te yer alan habere göre, Liverpool sonrası herhangi bir takımla anlaşmayan 33 yaşındaki Matip, futbolu bırakma kararı aldı.

Kariyerine SC Weitmar 45 altyapısından başlayan Matip, daha sonra Bochum ve Schalke altyapılarına transfer oldu.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Schalke'de A Takım'a yükselen Matip, 2016 yılında bedelsiz olarak Liverpool'a transfer oldu.

Liverpool'da 8 yıl boyunca forma giyen 33 yaşındaki Matip, İngiliz ekibinde 201 maçta 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.