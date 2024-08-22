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  • Joel Matip hayırlı uğurlu olsun! Herkes ters köşe oldu
Spor

Joel Matip hayırlı uğurlu olsun! Herkes ters köşe oldu

Süper Lig'de heyecan başladı ancak takımların transfer savaşları da bir yandan sürüyor. Liverpool'un yolları ayırma kararı aldığı Matip için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte Matip'in Süper Lig'de görüştüğü takımlar...

22 Ağustos 2024 Perşembe 19:42 - Güncelleme:
Joel Matip hayırlı uğurlu olsun! Herkes ters köşe oldu
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Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Dünyaca ünlü yıldızlarda Süper Lig devleriyle anılmaya devam ediyor. Liverpool'un kadroda düşünmediği yıldız oyuncu Matip de bu isimlerden biri.

LİVERPOOL MATİP İLE YOLLARI AYIRACAK

İngiliz devinin yıldız savunmacıyı kadroda düşünmediği biliniyor. Takımın yeni hocası Arne Slot'un planlarında tecrübeli stoperin yer almadığı öğrenildi. Bu haberden sonra Matip için takımlar menajeri ile temasa geçmeye başladı. Kamerunlu stoper de takımdan ayrılıp yeni bir macera peşinde. Gelecek tekliflere göre Matip kararını verecek.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Matip için birçok takımın teklif yapması bekleniyor. Bu takımlar içinde Süper Lig'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğu öğrenildi. Transfer döneminin başında oyuncu ile ilgilenen Trabzonspor bir sonuca varamamıştı. Transferin bir diğer tarafı Fenerbahçe ise transferde ilerleme kaydetti. Sarı lacivertli ekip Becao ile yolları ayırdıktan sonra bu transferi bitirecek. Matip yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

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