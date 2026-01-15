İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Johan Elmander'den Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Kendi dönemi ve şu anı karşılaştıran Elmander 'Kıyaslamak istemem zor ama birini seçmem gerekirse tabii ki kendi kadromu seçerim.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
Johan Elmander'den Galatasaray itirafı
2011-2013 yıllarında Galatasaray forması giyen Johan Elmander, GS Youtube kanalına konuştu.

İşte Elmander'in sözleri:

"Galatasaray'da oynarken sponsorum bana özel yapım bir krampon isteyip istemediğimi sordu. Tabii ki ilk şartım; renklerinin sarı ve kırmızı olmasıydı. Ayrıca üzerine bir şey yazdırmak isteyip istemediğimi sordular. Ben de elbette "CimBom" dedim. Çünkü bu kelime, ve benim için çok sey ifade ediyor. Galatasaray müzesine bağışlamak benim için çok şeyi ifade ediyor. Çünkü bunun kulüp tarihinin bir parçası olduğunu düşünüyorum."

"BENİM DÖNEMİM DAHA İYİYDİ"

"Kendi döneminle bu sezonun Galatasaray kadrosunu karşılaştırmanı istesek neler söylersin?"

- Johan Elmander: "Buna cevap vermek zordur. Hangi kadronun en iyi olduğunu görmek için soyunma odasında olmanız ve her gün antrenmanları izlemeniz gerekir. Birini seçmem gerekirse, ben kendi oynadığım kadroyu seçerim.

Çünkü sahip olduğumuz oyuncular inanılmazdı. Takım da öyleydi... Herkes birbiriyle kenetlenmişti. Ama kıyaslamak istemem zor ama birini seçmem gerekirse tabii ki kendi kadromu seçerim."

