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  • Johan Elmander'den Galatasaray ve Fatih Terim itirafı! ''Bana hep bu fotoğrafı gösteriyorlar''
Spor

Johan Elmander'den Galatasaray ve Fatih Terim itirafı! ''Bana hep bu fotoğrafı gösteriyorlar''

Türkiye'de Galatasaray forması giyen Johan Elmander, İstanbul'daki günleri hakkında açıklamalarda bulundu. Elmander, Fatih Terim ve sarı kırmızılılar hakkında övgü dolu sözler söyledi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:52
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2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen İsveçli eski futbolcu Johan Elmander, TRT Spor'a konuştu.

Fatih Terim'e övgü dolu sözler kullanan Elmander, "Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam."

"SAKATLANIP OYNADIĞIM ÇOK MAÇ VAR"

İsveçli futbolcu, "Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var." açıklamasın yaptı.

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