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Spor

Johannes Hoff Thorup: Fenerbahçe'ye iyi hazırlandık

Konferans Ligi 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Nordsjaelland'da teknik direktör Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe'ye iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Johannes Hoff Thorup: Fenerbahçe'ye iyi hazırlandık
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Nordsjaelland'da teknik direktör Johannes Hoff Thorup, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta düzenlenen ve takım kaptanı Kian Hansen'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Thorup, Fenerbahçe karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

İstanbul'da oynanan ilk maçtan dersler çıkardıklarını ve bu doğrultuda sahaya çıkacaklarını dile getiren Thorup, "Yarınki maç bizim için zor olacak." dedi.

Grupta şanslarının olduğunu ve kalan 2 önemli maçta bunu iyi değerlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Thorup, rakipleri karşısında güzel bir sonuç almak istediklerinin altını çizdi.

Hava şartları ve kar yağışı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Danimarkalı teknik adam, şöyle devam etti:

"Bana kalsa ben soğuk havayı tercih etmem. Takımdaki oyuncuların birçoğu Danimarkalı değil. Bu yüzden soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil."

Bugüne kadar büyük maçlara çıktıklarını ama Fenerbahçe karşılaşmasının daha da büyük bir mücadele olduğunu vurgulayan Thorup, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Taraftarın maça büyük ilgisi var ve maç bu nedenle daha da önemli bir hal alıyor. İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak. Hepimiz için güzel ve enteresan bir maç olacak. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

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