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Spor

John Obi Mikel: Ailem beni tehdit etti

Daha önce Trabzonspor forması da giymiş olan John Obi Mikel, çarpıcı söylemlerde bulundu. Nijeryalı isim yaptığı açıklamalarda, ailesi tarafında tehdit edildiğini söyledi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
John Obi Mikel: Ailem beni tehdit etti
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Bir dönem Trabzonspor forması da giyen ve 2022 yılında futbol hayatını noktalayan Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel, Afrikalı futbolcuların futbolda kazandığı paraları ailelerine göndermeleri hakkında konuştu.

Mikel, futbolda kazandığı paranın çoğunu kendisine değil de ailesini harcadığını söyleyerek, 'Afrika'dan gelip para kazandığınızda bu sizin paranız değildir. Bütün akrabalarınız, kuzenleriniz falan var. Kız kardeşleriniz gidip bir adamla evleniyorlar. O sadece John Obi Mikel'in ailesiyle evlenmek istiyor çünkü o zaman 'hayatımın düzene girdiğini' düşünüyor. Bu adama bakmaya başlıyorsunuz ve kız kardeşinize para gönderiyorsunuz, para ona gidiyor ve o da onunla ne yapıyorsa onu yapıyor.' dedi.

'KAZANDIĞINIZ PARA SİZİN DEĞİL'

Sözlerine devam eden Nijeryalı isim, 'Bu kimsenin bilmediği bir şey; sizin paranız sizin paranız değil. Maaş alıyorsunuz ve 'Bunu şu kişiye ayıracağım, şunu şu kişiye ayıracağım, şunu da anneme babama ayıracağım' diyorsunuz. Farkına bile varmadan, onlardan daha azını alıyorsunuz. Afrika'da kültür budur. Sizden bunu yapmanızı bekliyorlar. Onlar adına onlara borçlusunuz.' şeklinde konuştu.

'GENÇ OYUNCULAR BUNU BİLMELİ'

Bu durumu herkesin yaşadığını söyleyen Mikel, genç oyuncuları uyararak, 'Bu hikayenin gençlere anlatılması gerekiyor. Şu anda sahneye çıkan birçok genç Afrikalı oyuncuya bunun söylenmesi gerekiyor çünkü onlar da benzer durumlardan geçecekler. Bununla nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri gerekecek.' yorumunu yaptı.

'KENDİ KANIMLA TEHDİT EDİLDİM'

Bir zaman sonra 'Bu kadar yeter, kimse umurumda değil' diyip sadece kendisi için yaşadığını söyleyen Mikel, ailesinden şantajlara maruz kaldığını belirterek, 'Size 'Eğer paramızı ödemezseniz basına gideceğiz' diyorlar. 'Siz bir ailesiniz' diye düşünüyorsunuz. Sizin için yaptığım onca şeyden sonra mı?' diyorsunuz. Kendi kanınla tehdit ediliyorsun.' şeklinde konuşmasını noktaladı.

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