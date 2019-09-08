'John Obi Mikel fena trollendi!'
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medyadaki yalan haberlerden birinin kurbanı oldu.
Nijeryalı futbolcu, İngiliz ekibi Wolherhampton forması giyen Ruben Neves'in ağzından yazılan bir haberi paylaştı.
Paylaşımda Neves'in "Porto'da bütün orta saha oyuncularına Obi Mikel'in DVD'leri verilirdi ve evlerinde ders çalışması istenirdi" dediği yazarken Obi Mikel bunu 'Onurlandım' ifadesiyle paylaştı.
Ancak daha sonra Neves'in böyle bir ifadesinin bulunmadığı ortaya çıktı ve İngiliz basını 'Mikel fena trollendi' manşetleri attı.
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