John Obi Mikel Fenerbahçe yolunda

Nijeryalı oyuncunun gelen bütün teklifleri değerlendirdikten sonra Sarı-Lacivertliler'e olumlu cevap verdiği öğrenildi. Mikel transferinin önümüzdeki hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Obi Mikel, 2006 yılında Norveç ekibi Lyn’den 20 milyon euroya Chelsea’ye trans- fer olmuş ve 2017’ye kadar İngiliz devinde forma giymişti.