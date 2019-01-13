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John Obi Mikel Fenerbahçe yolunda

ÇİN ekibi TJ Teda’yla yollarını ayıran John Obi Mikel, Fenerbahçe’den gelen teklifi kabul etti

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Nijeryalı oyuncunun gelen bütün teklifleri değerlendirdikten sonra Sarı-Lacivertliler'e olumlu cevap verdiği öğrenildi. Mikel transferinin önümüzdeki hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Obi Mikel, 2006 yılında Norveç ekibi Lyn’den 20 milyon euroya Chelsea’ye trans- fer olmuş ve 2017’ye kadar İngiliz devinde forma giymişti.

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