John Obi Mikel Fenerbahçe yolunda
ÇİN ekibi TJ Teda’yla yollarını ayıran John Obi Mikel, Fenerbahçe’den gelen teklifi kabul etti
- Güneş
Nijeryalı oyuncunun gelen bütün teklifleri değerlendirdikten sonra Sarı-Lacivertliler'e olumlu cevap verdiği öğrenildi. Mikel transferinin önümüzdeki hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Obi Mikel, 2006 yılında Norveç ekibi Lyn’den 20 milyon euroya Chelsea’ye trans- fer olmuş ve 2017’ye kadar İngiliz devinde forma giymişti.
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