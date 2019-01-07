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John Obi Mikel: Seve seve Fenerbahçe'ye gelirim

Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli'nin Çin'den ayrılan Obi Mikel'in menajeriyle önceki gün bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

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Sadık Çiftpınar transferinin ardından orta saha ve forvet takviyesi için düğmeye basan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli, arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önceki gün İngiltere'de olduğu iddia edilen Damein Comolli'nin sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli'nin Çin'den ayrılan Obi Mikel'in menajeriyle önceki gün bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı

Menajeri vasıtasıyla açıklama yapan Obi Mikel "Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini biliyorum. Eğer anlaşma sağlanırsa seve seve Fenerbahçe forması giyerim" dedi.

NİJERYALI YILDIZ RAKAMI AZ BULDU

Fenerbahçe'nin 11 yıl Chelsea forması giyen 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro teklif ettiği ve yıldız oyuncunun menajerinin de bu rakamı çok az bulduğu belirlendi.

(Takvim)

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