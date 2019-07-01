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John Obi Mikel Trabzonspor'da

Trabzonspor, John Mikel Obi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Trabzonspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Mikel Obi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
 
TRABZONSPOR, KAP'A BİLDİRDİ
 
Trabzonspor, John Obi Mikel'in yıllık 1.5 milyon euro kazanacağını KAP'a bildirdi. Ayrıca Mikel'in 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyonun devreye gireceği açıklandı.
 
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi de sosyal medya hesabından transferi duyurdu.
 
"TRABZONSPOR'A HOŞ GELDİN"
 
Ogenyi Onazi, John Obi Mikel için yaptığı paylaşımında "Trabzonspor'a hoş geldin Mikel. Senin için 10 numaralı formayı ayıracağım" ifadelerini kullandı.
 
 
 
 

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