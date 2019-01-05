John Obi Mikel'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi

Chelsea'den 2017 yılında Tianjin Teda'ya transfer olan Obi Mikel, Çin kulübünden ayrıldı ve serbest kaldı. 31 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrıldığı resmi olarak da açıklandı.

Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel'in, Tianjin Teda'dan ayrıldıktan sonra kariyerine Fenerbahçe'de devam edebileceği iddia edildi. Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, Tianjin Teda'dan ayrılan Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile görüştüğü ve yakın zaman içinde imzaların atılabileceği kaydedildi.

(Futbol Arena)