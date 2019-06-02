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John Ogu: Trabzonspor'un teklifini kabul ettim

Trabzonspor’un gündemindeki John Ogu, Bordo-Mavili takımla anlaştığını açıkladı.

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Trabzonspor formasını giyerek Bordo-Mavili taraftarları heyecanlandıran John Ogu, ‘Karadeniz’e açıklamalar yaptı.

Trabzonspor yönetimi ile transferi konusunda konuştuğunu itiraf eden John Ogu, "Trabzonspor'dan yetkililer ile görüştüm. Tekliflerini kabul ettim. Ancak onlara Afrika Kupası sonrası imza atabileceğimi söyledim. Kupadaki performansım benim geleceğimi belirleyecek" dedi.

AFRİKA KUPASI 21 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Trabzonspor taraftarlarının kendisine olan ilgilisinden de memnun kaldığını ifade eden Ogu, "Sosyal medyada bana çok destek oluyorlar. Anthony ve Onazi de sürekli benimle irtibat halinde. Onlarda Trabzonspor'da oynamamı istediler. Afrika Kupası sonrası imza atacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nijerya Milli Takım forması giyecek olan Ogu 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde Afrika Kupası'nda yer alacak.

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