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Spor

John Stones: Tek eksiğimiz buydu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City'nin yıldızlarından John Stones, Inter'le oynadıkları finalin ardından açıklamalarda bulundu.

11 Haziran 2023 Pazar 01:09 - Güncelleme:
John Stones: Tek eksiğimiz buydu
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Stones şampiyonluk değerlendirmesine "Tek eksiğimiz buydu" sözleriyle başlarken, "Çok mutluyum, bu takımın bir parçası olmak ve tarih yazmak büyük bir zevk" sözlerini kullandı.

Tarihte kupa üçlemesini yapan ikinci takım olduklarını belirten Stones, "Artık çıtayı yükselttik. Premier Lig'i, FA Cup'ı ve sonra buraya gelip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı kelimelerle ifade edemiyorum" açıklamasını yaptı.

Stones finalde en çok sevdiği 8 numara pozisyonunda oynadığını belirterek, "Hala burada daha iyi oynamayı öğreniyorum. O pozisyonun en iyisi olduğumu iddia etmiyorum ama orada oynamak için herşeyimi verdim. Bunun işe yaradığını düşünüyorum. Bugün de önemli şanslar yakaladık, Ederson da kalesinde iyi kurtarışlar yaptı. Çok mutluyuz" sözlerini kullandı.

Stones öte yandan şampiyonluk kutlamasını nasıl yapacağına ilişkin soruya ise "Hiçbir fikrim yok, sanırım az sonra doping testi yaptıracağım. Bu yüzden geceye harika bir başlangıç yapmış oldum" diyerek sözlerini noktaladı.

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