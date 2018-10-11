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John Terry, Aston Villa'ya yardımcı antrenör oldu

İngiliz futbolunun efsane oyuncusu John Terry, Aston Villa'da teknik direktör yardımcılığı görevini üstlenecek.

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İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa'da  teknik direktörlük görevine Dean Smith, yardımcı antrenörlüğe ise John Terry  getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik kadroda değişikliğe gidildiği ve  47 yaşındaki İngiliz teknik adam Dean Smith'in takımın yeni teknik direktörü  olduğu belirtildi.

Dean'in yardımcılığını ise geçen ay aktif futbol hayatını sonlandıran  John Terry üstlenecek. 37 yaşındaki Terry, 19 sezon Chelsea'de oynamasının  ardından Aston Villa formasıyla emekliye ayrılmıştı.

Aston Villa'da sportif direktörlüğü ise aynı görevi daha önce Valencia  ve Atletico Madrid'de üstlenen İspanyol Jesus Garcia Pitarch yapacak.

Aston Villa, ligde 12 maç sonunda topladığı 15 puanla 15'inci sırada  yer alıyor.

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