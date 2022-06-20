İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3308
  • EURO
    18,2327
  • ALTIN
    1025.02
  • BIST100
    2520.15
Spor

Johnathan Motley Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Lokomotiv Kuban'da forma giyen ABD'li pivot Johnathan Motley'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla 2 yıllık anlaşma yapıldığı belirtilirken, 27 yaşındaki pivotun gelecek sezon uzun rotasyonunun en önemli isimlerinden biri olacağına dikkat çekildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Johnathan Motley (2.06, 1995) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Johnathan Motley, her iki uzun pozisyonunda da forma giyebilen, özellikle atletizmi ve oyun içi enerjisiyle dikkat çeken bir isim. Motley, Fenerbahçe Beko'nun tüm kulvarlarda başarı hedeflediği 2022-23 sezonunda uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.