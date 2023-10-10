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Spor

Johnson: Wembanyama, tüm bu baskıdan hiç rahatsızlık duymuyor

San Antonio Spurs forveti Keldon Johnson, takım arkadaşı Victor Wembanyama'nın genel beklentilerden rahatsızlık duymadığını iddia etti.

10 Ekim 2023 Salı 18:03 - Güncelleme:
Johnson: Wembanyama, tüm bu baskıdan hiç rahatsızlık duymuyor
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San Antonio Spurs forveti Keldon Johnson, takım arkadaşı Victor Wembanyama'nın genel beklentilerden rahatsızlık duymadığını iddia etti.

Pek çok kişinin gözünde Spurs'ün kaderini değiştirebilecek oyuncu olan Wembanyama, şimdiden süperstar seviyesinde bir tavana sahip olduğu düşünülen oyunculardan biri.

Şimdiye dek beklentilerin baskısı altında pek çok oyuncu başarısız olmuş olsa da, Johnson, Wembanyama'nın tüm bu abartılı heyecandan hiç rahatsız olmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Muhteşem bir şey. Muhtemelen şimdiye dek gördüğüm en mütevazı insanlardan biri. Etrafında oldukça abartılı bir kitle var bence bunlar onu hiç rahatsız etmiyor. Kişiliğini falan değiştirmiyor. Her gün gülümsüyor, mutlu gözüküyor ve bir şeyler öğrenmeye ve oynamaya hazır bir şekilde, hiçbir şikâyette bulunmadan yoluna bakıyor. Onun bizi sadece sahada değil, saha dışında da daha iyi hale getireceğini düşünüyorum. Harika bir insan."

Medyanın tüm ilgisine ve baskısına rağmen Wembanyama'nın kariyer hedeflerinden bahsettiği açıklamalarda oldukça sakin bir yapıya sahip olduğu görülebilirken, dışarıdan gelen tüm gürültüler yerine kendi gelişimine odaklanması dikkat çekiyor.

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