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Spor

Jonas Svensson: Kupayı kazanmak istiyoruz

Beşiktaş'ın İsveçli futbolcusu Jonas Svensson, Çaykur Rizespor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

IHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 00:48 - Güncelleme:
Jonas Svensson: Kupayı kazanmak istiyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan siyah-beyazlıların İsveçli futbolcusu Jonas Svensson, "Domine ettiğimiz bir maçtı. Özellikle ilk yarıda maçı domine ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar yaptık. Rakip de duran toplardan etkili oldu. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Son ana kadar savaştık. 3 puan aldık ve mutluyuz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın zor bir sezon geçirdiğini ama doğru yolda olduklarını ifade eden Svensson, "Beşiktaş zor bir sezon geçiyor am şu anda doğru yoldayız. İşler iyi gidiyor diyebilirim. Ben de şahsen iyi yaptığımı düşünüyorum. Her zaman takıma yeni katıldığınızda bir adaptasyon süresine ihtiyacınız olur. Ben ligi tanıyorum. 2.5 sezon Adana Demirspor'da oynadım. Adaptasyonum bu anlamda iyi geçti. Daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.

"BUGÜN ŞANS BİZDEN YANAYDI"

31 yaşındaki futbolcu son dakikada attıkları gol için ise, "Bu son dakika golleri futbolda en iyi şeylerden biridir. Ben Joe için de mutluyum. Son dakika golünü attığı için mutluyum. Bu sezon zaman zaman şanssız olduğumuz anlar oldu. Bugün şans bizden yanaydı. Son dakika golünü atan taraf biz olduk" dedi.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı hakkında da konuşan Jonas Svensson, "Şu anda bu çok önemli maça odaklanacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu sezonu en azından 1 kupa ile bitirmiş olacağız bunu başarabilirsek. Taraftarımız da bu final yolunda bize destek sağlıyor. Umuyorum da bu maçı kazacağız" ifadelerini kullandı.

Serdar Topraktepe'nin iyi bir hoca olduğunu söyleyen Svensson, "Serdar Hoca iyi bir hoca. Bu durumda gelmek onun için de zor olmuştur. Bizleri iyi oynatıyor. İyi bir insan. Ligdeki ve kupadaki son maçları oynayıp hocamızın da desteğiyle başarılı olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Jonas Svensson son olarak Türkçe yaptığı açıklamada, "Bazen ben utanıyorum. Ama ben çok mutluyum. Takım kazandı. Gelecekte inşallah Türkçe konuşacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

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