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Jonathan Barnett: Gareth, Cristiano ile birlikte oynamayı seviyordu

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett açıklamalarda bulundu.

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, oyuncusunun transferi konusunda aöıklamada bulundu.

Bale'in Real Madrid'de mutlu olduğunu ancak transfere de açık kapı bıraktıklarını söyledi.

Tuttosport'a konuşan Barnett, Juventus'a gidebilme ihtimali konusunda, "Şu anda Real Madrid'de çok mutlu ama gelecekten bahsediyorsak transfer pazarında hiçbir şey imkansız değildir. Ronaldo, Real Madrid için önemli bir kayıptı. Gareth, Cristiano ile birlikte oynamayı seviyordu. Ronaldo'dan sonra yabancı birçok yıldız buraya sıcak bakmaya başladı." dedi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 karşılaşmada 6 gol atıp 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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