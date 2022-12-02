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Spor

Jonathan David'den Manchester United açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Jonathan David, Manchester United iddiaları hakkında açıklama yaptı.

2 Aralık 2022 Cuma 18:07 - Güncelleme:
Jonathan David'den Manchester United açıklaması
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Lille forması giyen Jonathan David, transferde Manchester United ile anılmasıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Kanadalı forvet, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Dünya Kupası'ndayken sadece anın tadını çıkarmaya ve turnuvaya odaklandım." dedi.

"Bundan sonra ne olacak bilmiyorum." diyen David, "Manchester United'ın ilgisi var mı, bilmiyorum. Ama Premier Lig, dünyadaki en iyi lig ve herkes orada oynamak ister." diye konuştu.

Bu sezon Lille forması altında Fransa Ligi'nde 15 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 9 gol atıp, 3 asist yaptı. Kanada'nın Dünya Kupası'nda oynadığı tüm maçlarda da sahaya çıkan David, Katar'da ise gol atma başarısı gösteremedi.

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