İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6143
  • EURO
    51,6344
  • ALTIN
    6679.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jonathan Rowe: Ne zaman olacağını bilmiyorum ama Premier Lig'e geri dönmek istiyorum
Jonathan Rowe: Ne zaman olacağını bilmiyorum ama Premier Lig'e geri dönmek istiyorum

İtalyan ekibi Bologna forması giyen Jonathan Rowe, kariyerinde bir gün Premier Lig'e dönmek istediğini açıkladı.

HABER MERKEZİ7 Nisan 2026 Salı 16:08
ABONE OL

Bologna forması giyen Jonathan Rowe, Corriere di Bologna'ya açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı Rowe, "Buraya geldiğimden beri en iyi dönemimi yaşıyorum ancak kariyerimin en iyi yılı Norwich'te Championship'te geçirdiğim son yıl olmaya devam ediyor." dedi.

Adaptasyon sürecine değinen ve İtalyan futbolunu anlamanın kendisi için kolay olmadığını söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beni en iyi şekilde takıma entegre etmesi biraz zaman aldı. Nedenini tam olarak bilmiyorum, belki benim görmediğim bir şey görmüştür. Ama sahada olmak için çok çalıştım ve artık birbirimizi daha iyi anlamaya başlıyoruz." diye konuştu.

Kariyerinde bir gün Premier Lig'e geri dönme hayali olduğunu söyleyen Jonathan Rowe, "Dünyanın en iyi ligi, 2021'de orada ilk kez forma giydim ve orada daha çok oynamak istemiştim. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama kariyerimde bir gün Premier Lig'e geri dönmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Bologna forması altında 34 maçta süre bulan Jonathan Rowe, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.