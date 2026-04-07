Bologna forması giyen Jonathan Rowe, Corriere di Bologna'ya açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı Rowe, "Buraya geldiğimden beri en iyi dönemimi yaşıyorum ancak kariyerimin en iyi yılı Norwich'te Championship'te geçirdiğim son yıl olmaya devam ediyor." dedi.

Adaptasyon sürecine değinen ve İtalyan futbolunu anlamanın kendisi için kolay olmadığını söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beni en iyi şekilde takıma entegre etmesi biraz zaman aldı. Nedenini tam olarak bilmiyorum, belki benim görmediğim bir şey görmüştür. Ama sahada olmak için çok çalıştım ve artık birbirimizi daha iyi anlamaya başlıyoruz." diye konuştu.

Kariyerinde bir gün Premier Lig'e geri dönme hayali olduğunu söyleyen Jonathan Rowe, "Dünyanın en iyi ligi, 2021'de orada ilk kez forma giydim ve orada daha çok oynamak istemiştim. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama kariyerimde bir gün Premier Lig'e geri dönmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Bologna forması altında 34 maçta süre bulan Jonathan Rowe, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.